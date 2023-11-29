Более одной тысячи искусственных елей установят в Москве к Новому году

Более одной тысячи искусственных елей и почти пять тысяч световых конструкций украсят столицу к новогодним праздникам. Смонтировать их планируют к началу декабря.

В центр вернутся большие световые арки, которые напоминают фасады главных столичных театров. На Бульварном кольце установят световые тоннели. В парке Победы на Поклонной горе по традиции появится гигантский елочный шар высотой 20 метров. А на проспекте Мира в Ростокине москвичи уже могут увидеть фигуры полярных медведей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





