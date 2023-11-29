Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 08:30

Город

Более одной тысячи искусственных елей установят в Москве к Новому году

Более одной тысячи искусственных елей установят в Москве к Новому году

У детеныша панды из Московского зоопарка прорезались нижние клыки

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024–2026 годы

Новости часа: оборот модного бизнеса Москвы превышает 150 млрд рублей в год

"Жизнь в большом городе": хирургическая помощь

Новости часа: незаконный шиномонтаж демонтировали в Кузьминках

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

"Мой район. Навигатор": второй этап реконструкции поликлиник начался в Москве

Новости часа: сугробы в Москве к 1 декабря вырастут до 25–30 сантиметров

"Мой район. Навигатор": движение по новому участку Окской улицы открыли в Москве

Более одной тысячи искусственных елей и почти пять тысяч световых конструкций украсят столицу к новогодним праздникам. Смонтировать их планируют к началу декабря.

В центр вернутся большие световые арки, которые напоминают фасады главных столичных театров. На Бульварном кольце установят световые тоннели. В парке Победы на Поклонной горе по традиции появится гигантский елочный шар высотой 20 метров. А на проспекте Мира в Ростокине москвичи уже могут увидеть фигуры полярных медведей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпраздникивидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика