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29 ноября, 19:35

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В ТиНАО построят новую школу на 1 100 мест

В ТиНАО построят новую школу на 1 100 мест

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В поселении Филимонковском в ТиНАО построят новую школу на 1 100 мест, учебное заведение будет в составе жилого комплекса. Работы проведут по индивидуальному проекту.

Кроме учебных классов, в школе будут кабинеты для занятий акварельной живописью, шахматами, лекторий, библиотечный центр, а также лабораторно-исследовательский комплекс. В школе также будет современная столовая, актовый зал на 460 мест, два спортивных и хореографических зала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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