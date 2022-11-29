В поселении Филимонковском в ТиНАО построят новую школу на 1 100 мест, учебное заведение будет в составе жилого комплекса. Работы проведут по индивидуальному проекту.

Кроме учебных классов, в школе будут кабинеты для занятий акварельной живописью, шахматами, лекторий, библиотечный центр, а также лабораторно-исследовательский комплекс. В школе также будет современная столовая, актовый зал на 460 мест, два спортивных и хореографических зала.

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