Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

29 ноября, 16:45

Город

В Москве открылась выставка "Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942"

В Москве открылась выставка "Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942"

Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

Очевидцы сообщили о собаке, которая несколько дней сидит на одном месте в Печатниках

"Мой район. Навигатор": украшение столицы

В Москве стартовал второй ежегодный форум бизнес-омбудсмена

Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Таганском районе

Собянин утвердил порядок предоставления спортивным объектам льгот по налогу на имущество

В Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка попала 200-я летучая мышь

Москвичам рассказали о строительстве Троицкой линии метро

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

В Выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась историко-документальная выставка "Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942". Она посвящена первому наиболее тяжелому и трагическому периоду Великой Отечественной: от вторжения вермахта в СССР до советского контрнаступления под Сталинградом, которое положило начало коренному перелому в ходе войны.

В экспозиции представлено около 400 документов из фондов федеральных архивов, ведомственных архивов Минобороны, МИД, ФСБ, СВР и МВД России, архивов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Белоруссии. Многие из документов экспонируются в подлинниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика