В Москве открылась выставка "Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942"

В Выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась историко-документальная выставка "Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942". Она посвящена первому наиболее тяжелому и трагическому периоду Великой Отечественной: от вторжения вермахта в СССР до советского контрнаступления под Сталинградом, которое положило начало коренному перелому в ходе войны.

В экспозиции представлено около 400 документов из фондов федеральных архивов, ведомственных архивов Минобороны, МИД, ФСБ, СВР и МВД России, архивов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Белоруссии. Многие из документов экспонируются в подлинниках.

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