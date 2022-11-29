Девять новых выделенных полос организовали в Москве

Девять новых выделенных полос появились в столице. Теперь общественный транспорт может проехать на Мосфильмовской, Кировоградской, на двух участках Ташкентской улицы, Тишинской площади, Лермонтовском, Рязанском и Новоясеневском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова и съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.

По статистике ввод только одной выделенной полосы снижает аварийность с городским транспортом до 25%, а скорость движения автобусов вырастает на некоторых улицах в три раза. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.