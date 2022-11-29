Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Город

Девять новых выделенных полос организовали в Москве

Девять новых выделенных полос организовали в Москве

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Обновленная столичная поликлиника заработала на Ангарской улице в Западном Дегунине

Каток и ярмарка открылись на Красной площади

Новости часа: ДТП с пятью машинами произошло на Горьковском шоссе

"Мой район. Навигатор": новый тоннель появится в ЮАО столицы

"Мой район. Навигатор": самые большие катки открылись на ВДНХ и в Парке Горького

"Мой район. Навигатор": столицу начали украшать к Новому году

Новости часа: президент Казахстана поддержал идею создания союза с Россией и Узбекистаном

Девять новых выделенных полос появились в столице. Теперь общественный транспорт может проехать на Мосфильмовской, Кировоградской, на двух участках Ташкентской улицы, Тишинской площади, Лермонтовском, Рязанском и Новоясеневском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова и съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.

По статистике ввод только одной выделенной полосы снижает аварийность с городским транспортом до 25%, а скорость движения автобусов вырастает на некоторых улицах в три раза. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика