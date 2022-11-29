Обновленная столичная поликлиника заработала на Ангарской улице в Западном Дегунине. Там заменили все, включая фасад и окна. На первом этаже разместили кабинеты самых востребованных дежурных врачей, окно для справок и процедурные. Для удобства пациентов в коридорах делают яркую и понятную навигацию.

По городской программе "Новый стандарт московских поликлиник" в столице реконструируют все старые амбулатории. На данный момент ремонтируют более сотни зданий в разных районах. Только в этом году планируют открыть 14 обновленных поликлиник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.