29 октября, 13:30

Специалисты завершили благоустройство территорий на севере Москвы

Специалисты завершили благоустройство территории рядом с историческими достопримечательностями Савеловского района Москвы – Петровским парком и Путевым дворцом. В жилом комплексе "Петровский парк" разбили сквер в стилистике петровских и екатерининских садов.

Дворы комплекса украшают массивные скульптуры Петра I и Екатерины II работы Зураба Церетели. В парке находится обелиск памяти работникам швейной фабрики "Вымпел", погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

