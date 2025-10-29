Форма поиска по сайту

29 октября, 12:30

Бронзовые скульптуры отреставрируют на станции "Площадь Революции" столичного метро

На станции московского метро "Площадь Революции" планируют провести реставрацию всех 76 бронзовых скульптур. Работы должны завершиться до 2028 года. Станция известна своими городскими легендами, в частности традицией тереть носы бронзовым собакам для удачи.

Как отметил первый заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев, специалисты разработают проект реставрационных работ в ближайшее время. Из-за многолетней традиции пассажиров некоторые фигуры, включая собак, заметно уменьшились в размерах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

