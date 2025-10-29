29 октября, 12:30Транспорт
Бронзовые скульптуры отреставрируют на станции "Площадь Революции" столичного метро
На станции московского метро "Площадь Революции" планируют провести реставрацию всех 76 бронзовых скульптур. Работы должны завершиться до 2028 года. Станция известна своими городскими легендами, в частности традицией тереть носы бронзовым собакам для удачи.
Как отметил первый заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев, специалисты разработают проект реставрационных работ в ближайшее время. Из-за многолетней традиции пассажиров некоторые фигуры, включая собак, заметно уменьшились в размерах.
