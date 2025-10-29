Форма поиска по сайту

29 октября, 07:45

Город

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в синий цвет

Праздничная светящаяся инсталляция появилась на Пушкинской площади

Самое высокое колесо обозрения Европы "Солнце Москвы" изменило цвет подсветки на синий. Это символический жест в честь юбилея всероссийского движения "Волонтеры Победы".

Синий цвет олицетворяет верность, преданность делу и чистое небо. Акция призвана привлечь внимание к работе добровольцев, которые поддерживают ветеранов и сохраняют историческую память о героическом прошлом страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

