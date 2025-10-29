Форма поиска по сайту

29 октября, 07:45

Более 250 работ Церетели можно увидеть в галерее искусств в Москве

Турникеты нового поколения появятся на 25 станциях московского метро в 2026 году

Расписание поездов МЦД-1 изменится в ноябре

Онлайн-запись к врачу в медучреждениях Москвы станет еще более защищенной

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 83% 29 октября

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Осенние тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" продлятся до 30 ноября

Международный фестиваль спортивного кино завершился в Москве

Уникальная световая инсталляция появилась на колесе обозрения "Солнце Москвы"

Мэр Москвы сообщил о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице

В Галерее искусств Зураба Церетели можно увидеть более 250 работ мастера, созданных в различных техниках. Учреждение открыто с 12:00 до 21:00, кроме понедельника. Во внутреннем дворике представлены модели скульптур под открытым небом.

В павильоне "Маркет Москвы" пройдут мероприятия по развитию городской среды. С 12:00 посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах по созданию моделей современных кварталов и изучению архитектурных символов столицы.

