Более 250 работ Церетели можно увидеть в галерее искусств в Москве

В Галерее искусств Зураба Церетели можно увидеть более 250 работ мастера, созданных в различных техниках. Учреждение открыто с 12:00 до 21:00, кроме понедельника. Во внутреннем дворике представлены модели скульптур под открытым небом.

В павильоне "Маркет Москвы" пройдут мероприятия по развитию городской среды. С 12:00 посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах по созданию моделей современных кварталов и изучению архитектурных символов столицы.

