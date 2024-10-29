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29 октября, 07:30

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Московские фонтаны продолжают активно готовить к зимнему периоду

Московские фонтаны продолжают активно готовить к зимнему периоду

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Московские фонтаны продолжают активно готовить к зимнему периоду. На время холодного сезона уже законсервировали Театральный фонтан, который расположен перед главным входом в Большой театр. Специалисты промыли все детали сооружения. На очистку некоторых крупных конструкций потребовалось нескольких дней.

В течение зимы все столичные фонтаны будут готовить к весеннему открытию, которое традиционно состоится в последних числах апреля. Специалисты при необходимости заменят насосы, фильтры, проведут ремонт коммуникаций и диагностику гидравлических систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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