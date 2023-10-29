Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 16:15

Город

Сотни человек прибыли на Московскую неделю интерьера и дизайна в "Манеже"

Сотни человек прибыли на Московскую неделю интерьера и дизайна в "Манеже"

"Сити": в Москве открылась выставка поп-арта Энди Уорхола

Пилотный проект о льготной парковке для пациентов хотят расширить в Москве

Москвичи оценили идею расширения проекта о льготной парковке

В Крылатском проходит забег на 4 и 8 километров

Москвичам рассказали об изменениях стадиона "Москвич" после реконструкции

На севере Москвы благоустроили 95 дворов в этом году

Москвичей предупредили о подорожании домашнего интернета

Москвичей пригласили провести свободное время на Северном речном вокзале

Около 2,5 тыс домов вошли в программу капремонта в 2023 году

В выставочном зале "Манеж" проходит Московская неделя дизайна и интерьера, на нее прибыли сотни человек.

Их не пугает начавшийся снег. На выставке можно увидеть модную мебель и аксессуары для дома. Также для гостей приготовили большую образовательную программу. На лекциях и мастер-классах специалисты поделятся профессиональными хитростями.

Гостям расскажут, как выполнить качественный ремонт и при этом уложиться в бюджет, а также как подготовить квартиру к аренде или продаже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика