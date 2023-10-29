Сотни человек прибыли на Московскую неделю интерьера и дизайна в "Манеже"

В выставочном зале "Манеж" проходит Московская неделя дизайна и интерьера, на нее прибыли сотни человек.

Их не пугает начавшийся снег. На выставке можно увидеть модную мебель и аксессуары для дома. Также для гостей приготовили большую образовательную программу. На лекциях и мастер-классах специалисты поделятся профессиональными хитростями.

Гостям расскажут, как выполнить качественный ремонт и при этом уложиться в бюджет, а также как подготовить квартиру к аренде или продаже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.