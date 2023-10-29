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29 октября, 09:45

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На севере Москвы благоустроили 95 дворов в этом году

На севере Москвы благоустроили 95 дворов в этом году

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На севере Москвы благоустроили 95 дворов на средства от платных парковок в этом году. В них отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, оборудовали детские и спортивные площадки, обустроили парковочные карманы.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, все средства от платных парковок, поступающие в городской бюджет, направляются на благоустройство дворов и развитие инфраструктуры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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