Останкинская телебашня окрасилась в красный в День борьбы с инсультом

Останкинскую башню 29 октября окрасили в красный цвет. Так в Москве решили поддержать День борьбы с инсультом.

На башне сейчас можно увидеть пульсирующее сердце с белыми очертаниями на красном фоне. Таким образом организаторы напоминают москвичам об опасности инсульта.

Только 25% перенесших это заболевание могут вернуться к привычной жизни и работе. Часто инсульт приводит к инвалидности и смерти. Красную подсветку включили на зданиях на Тверской и на Крымском мосту. День борьбы с инсультом отмечают во всем мире ежегодно 29 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.