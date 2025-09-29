Форма поиска по сайту

29 сентября, 07:15

Город

Пять деловых центров появятся в районе Филевский Парк

Пять административно-деловых центров появятся в районе Филевский Парк. Их возводят за счет частных инвестиций, сообщили в столичном правительстве. Общая площадь офисных зданий составит почти 130 тысяч квадратных метров.

Самое большое из них планируют сдать уже в этом году. В мэрии отметили, что новая инфраструктура создается для привлечения инвестиций, повышения деловой активности, а также формирования комфортных зон для работы и развития компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

