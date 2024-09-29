В Москве приготовили "Царскую уху"

29 сентября в Измайловском кремле прошел конкурс среди шеф-поваров по приготовлению "Царской ухи" в рамках VI международного фестиваля "Русская кухня". Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова посетила мероприятие и пообщалась с участниками.

В дни фестиваля, с 21 по 29 сентября, лучшие шеф-повара, студенты профессиональных колледжей, фуд-блогеры и историки русской кухни проводили кулинарные мастер-классы и шеф-батлы, розыгрыши призов и дегустации.

