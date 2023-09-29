Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 12:45

Город

Столичная "Система-112" приняла около 4,9 млн вызовов с января по август

Столичная "Система-112" приняла около 4,9 млн вызовов с января по август

Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Собянин заявил, что готовность южной рокады составляет 85%

Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

Более 33 тыс пар поженились в Москве за прошедшее лето

Новости часа: развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тыс рабочих мест

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

ЦОДД спрогнозировал трафик на столичных дорогах до 7 баллов вечером 29 сентября

Павильоны "Здоровая Москва" завершат работу 30 сентября

Операторы столичной "Системы-112" приняла около 4,9 миллиона вызовов в этом году. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

К системе подключены не только полиция и скорая помощь, но и пожарно-спасательная и газовая службы, управы и префектуры. Ежедневно на дежурство выходят 125 специалистов.

Обратиться за помощью можно не только по телефону 112, на номер можно также оправить СМС-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика