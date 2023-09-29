Столичная "Система-112" приняла около 4,9 млн вызовов с января по август

Операторы столичной "Системы-112" приняла около 4,9 миллиона вызовов в этом году. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

К системе подключены не только полиция и скорая помощь, но и пожарно-спасательная и газовая службы, управы и префектуры. Ежедневно на дежурство выходят 125 специалистов.

Обратиться за помощью можно не только по телефону 112, на номер можно также оправить СМС-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.