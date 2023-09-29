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29 сентября, 10:00

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Завершилось благоустройство возле станции "Кленовый бульвар" БКЛ

Завершилось благоустройство возле станции "Кленовый бульвар" БКЛ

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На юге столицы завершили благоустройство у станции БКЛ "Кленовый бульвар". Как изменились улицы Речников и Затонная, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Провода убрали под землю в кабельную канализацию, затем заменили покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части на площади почти 30 тысяч квадратных метров. Появились два новых наземных перехода возле поликлиники.

Кроме того, территорию возле станции теперь освещают свыше 130 фонарей и уличных торшеров. Также установили информационные стелы и восемь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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