Завершилось благоустройство возле станции "Кленовый бульвар" БКЛ

На юге столицы завершили благоустройство у станции БКЛ "Кленовый бульвар". Как изменились улицы Речников и Затонная, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Провода убрали под землю в кабельную канализацию, затем заменили покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части на площади почти 30 тысяч квадратных метров. Появились два новых наземных перехода возле поликлиники.

Кроме того, территорию возле станции теперь освещают свыше 130 фонарей и уличных торшеров. Также установили информационные стелы и восемь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.