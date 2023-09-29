Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории центра "Москва-Сити"

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории центра "Москва-Сити"

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация Сандуновских бань на Неглинной улице

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление фасада дома на шоссе Энтузиастов

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство у станции "Нагатинский затон" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в центре столицы

Собянин: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

В нескольких районах Москвы появились 120 парковочных мест

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Москвичи выберут любимые места для познавательных прогулок

Движение на ряде улиц в Раменках ограничат в выходные из-за полумарафона

Завершилось благоустройство территории центра "Москва-Сити", которая прилегает к съезду с проспекта Багратиона. Это Северный дублер Кутузовского проспекта, движение по нему запустили недавно.

Работы прошли на Тестовской улице и Пресненской набережной вплоть до моста "Багратион". Специалисты расширили пешеходную часть и замостили ее гранитной плиткой. На дороге заменили асфальт, организовали удобную парковку для автомобилей. Кроме того, там установили фонари с энергосберегающими светильниками, смонтировали новые светофоры и разместили камеры фото и видеофиксации.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика