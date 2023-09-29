"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории центра "Москва-Сити"

Завершилось благоустройство территории центра "Москва-Сити", которая прилегает к съезду с проспекта Багратиона. Это Северный дублер Кутузовского проспекта, движение по нему запустили недавно.

Работы прошли на Тестовской улице и Пресненской набережной вплоть до моста "Багратион". Специалисты расширили пешеходную часть и замостили ее гранитной плиткой. На дороге заменили асфальт, организовали удобную парковку для автомобилей. Кроме того, там установили фонари с энергосберегающими светильниками, смонтировали новые светофоры и разместили камеры фото и видеофиксации.

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