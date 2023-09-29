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29 сентября, 07:45

Общество

Москвичи выберут любимые места для познавательных прогулок

Москвичи выберут любимые места для познавательных прогулок

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Москвичи выберут лучшие места для познавательных прогулок. Голосование пройдет на сайте проекта "Активный гражданин".

Участникам предлагается ответить на два вопроса. В первом нужно назвать любимую усадьбу для осенних прогулок. Среди вариантов – музей-усадьба "Люблино", заповедник "Коломенское" и другие.

Второй вопрос посвящен самым интересным мероприятиям московских музеев. Например, на выставке "Сверхспособности" в Государственном Дарвиновском музее все желающие узнают, что общего между супергероями и животными, а в рамках программы "Играем в прошлое" Музея археологии Москвы можно перевоплотиться в археологов и перенестись на территорию столицы в эпоху каменного века.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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