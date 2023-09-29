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29 сентября, 07:30

Город

Движение на ряде улиц в Раменках ограничат в выходные из-за полумарафона

Движение на ряде улиц в Раменках ограничат в выходные из-за полумарафона

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В выходные, 30 сентября и 1 октября, в Москве для проведения полумарафона "Моя столица" перекроют движение на ряде улиц в районе Раменки. В субботу с 12:00 до 20:00 проезда не будет на Университетской площади, в районе пересечения с улицей Косыгина.

А в воскресенье с 07:00 до 17:00 движение будет закрыто на улице Косыгина, от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, и на Университетской площади, а именно от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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