Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты до вечера 29 сентября

В центре столицы до 21:00 29 сентября перекрыто движение на нескольких улицах. Об этом сообщает Дептранс.

Так, с 00:01 до 21:00 по московскому времени нельзя будет проехать по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также движение закроют в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади и на улице Варварке, от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.