Дом по программе реновации в районе Восточный построили раньше срока

Новоселье на несколько лет раньше запланированного срока отметят жители района Восточный. Изначально восемь старых домов должны были расселять в рамках второго этапа программы реновации, то есть начиная с 2025 года. Однако темпы ускорили, и дом на улице 9 мая уже готов. Это первая новостройка в районе.

Квартиры во всех домах по программе реновации по общей площади в среднем на 30% больше старых. Переезжать люди начнут уже 30 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.