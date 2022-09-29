Бочкарев рассказал об устройстве парка в составе ТПУ "Некрасовка"

Парк в составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" станет местом, где москвичи смогут отдохнуть и провести время с комфортом. Объект объединит логистическую функцию с рекреационной. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

В парке есть три крытые аллеи, через которые москвичи в любую погоду смогут с комфортом пройти к автобусным остановкам или метро. На территории высадили свыше 20 тысяч деревьев и кустарников, обустроили газоны и дорожки, детские и спортивные площадки, беседки для отдыха.

ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземного городского транспорта. Его пассажиропоток может составить до 25 миллионов человек в год.

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