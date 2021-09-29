Столичные власти не планируют ужесточать COVID-ограничения в городе – Немерюк

Новых ограничений из-за коронавируса в Москве пока вводить не планируют. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его данным, медики справляются с ростом заболевших, а потому говорить об ограничениях преждевременно. А вот проверки соблюдения масочного режима на предприятиях продолжатся. Его никто не отменял.

Одна из таких проверок прошла в торговом центре "Авиапарк". Людей без масок там было немало, причем не только среди посетителей, но и среди продавцов.

Теперь центру грозит внушительный штраф, либо закрытие на 90 дней. Об этом рассказали контролеры, которые проводили проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.