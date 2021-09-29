Строительство Национального космического центра завершат не ранее 2022 года

Строительство Национального космического центра в Москве могут завершить через год-полтора. Это сложный архитектурный проект, который состоит из двух частей.

Одна часть здания будет невысокой, до 10 этажей. Там уже завершают монолитные работы.

Вторая часть – это башня высотой 288 метров. По форме она будет напоминать ракету. Сейчас возведены конструкции цокольного этажа башни и половина первого этажа.

Стройку посетил заммэра Андрей Бочкарев. Он рассказал, что расположат внутри здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.