Жителям столицы рассказали о парке "Зарядье"

Парк "Зарядье" собрал все лучшие тренды архитектуры, которые сейчас развиваются и культивируются в последнее время. Об этом сообщила начальник управления научно-просветительских проектов парка Елена Войцеховская.

"Это безбарьерная среда. 60% нашего парка – это озелененная кровля. То есть это необычный парк, как мы все привыкли, деревья, которые сидят земле, – это еще и сложнейшие инженерные технологии, которые позволяют большим растениям в общем-то жить на крыше", – рассказала Войцеховская.

Ранее сообщалось, что Москву признали лучшим городом по развитию инфраструктуры, доступности аэропортов и культурным достопримечательностям. По другим критериям наша столица тоже улучшила свои позиции.

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