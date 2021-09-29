В Москве проходят масштабные учения по тушению пожара в высотном здании

Масштабные пожарно-тактические учения по ликвидации пожара в высотном здании проходят в Москве.

Столичные пожарные и спасатели отрабатывают действия при возникновении возгорания в высотном здании, в том числе проведение оперативной эвакуации людей.

В учениях задействованы 30 сотрудников пожарно-спасательного центра и 7 единиц спецтехники, включая многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.