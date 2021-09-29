Москва поднялась на 4 место в рейтинге лучших мегаполисов мира

Москву признали лучшим городом по развитию инфраструктуры, доступности аэропортов и культурным достопримечательностям. По другим критериям столица тоже улучшила свои позиции.

Ежегодный рейтинг 100 лучших мегаполисов мира составили эксперты международной консалтинговой компании. По общим показателям комфорта Москва поднялась на 4 место.

Подробнее о том, в каких сферах город лидирует, а в каких пока отстает от мировых мегаполисов, – в эфире телеканала Москва 24.