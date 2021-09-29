В Москве тестируют камеры для выявления шумных машин

В Москве появились камеры, которые замеряют не только скорость, но и уровень шума от машин и байков. Их установили в тех районах, где жители особенно часто жалуются на шум и рев автомобилей. Первая такая камерна уже появилась в районе Чистые Пруды.

В Дептрансе рассказали, что новые камеры определят, не слишком ли шумно проехала машина или мотоцикл. Внутри каждой есть четыре микрофона, направленных в сторону проезжей части.

Нарушение дорожный комплекс зафиксирует – сделает фото и видео. Пока камеры работают в тестовом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.