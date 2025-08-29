Новости Москвы: на юге столицы началась реконструкция Малого Чертановского пруда

На юге Москвы началась реконструкция Малого Чертановского пруда. В ходе работ специалисты полностью осушат его и очистят от ила. Кроме того, в порядок приведут береговую полосу. Завершить работы планируют до конца 2025 года. В столице регулярно проводят обследования водоемов. Всего в этом году должны обновить почти 20 прудов.

На улице Говорова на западе столицы строится жилой дом по программе реновации. В здании будет от 6 до 15 этажей и 121 квартира. Новостройку оформят в природных оттенках. Тематику поддержат и во дворе, высадив клены и сирень. Там появятся места для отдыха, детские и спортивные площадки.

