Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

29 августа, 18:15

Город

Новости Москвы: на юге столицы началась реконструкция Малого Чертановского пруда

Температура в Москве летом превысила климатическую норму на 1 градус

Спрос на такси поднимется на 11% в Москве 1 сентября

"Новости дня": ЦОДД опубликовал прогноз загруженности трасс в Москве 30 и 31 августа

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Собянин: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс

"Атмосфера": 28 градусов ожидается в Москве днем 30 августа

Филевскую линию столичного метро продлят до "Сколково"

Эксперт рассказал, сколько стоит обучение в частных школах Москвы

Москвичи смогут почтить память композитора Щедрина в фойе Большого театра

На юге Москвы началась реконструкция Малого Чертановского пруда. В ходе работ специалисты полностью осушат его и очистят от ила. Кроме того, в порядок приведут береговую полосу. Завершить работы планируют до конца 2025 года. В столице регулярно проводят обследования водоемов. Всего в этом году должны обновить почти 20 прудов.

На улице Говорова на западе столицы строится жилой дом по программе реновации. В здании будет от 6 до 15 этажей и 121 квартира. Новостройку оформят в природных оттенках. Тематику поддержат и во дворе, высадив клены и сирень. Там появятся места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

