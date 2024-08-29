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29 августа, 21:23

M24.RU

Фестиваль исторических садов проходит в "Царицыне"

Фестиваль исторических садов проходит в "Царицыне"

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Ведущая проекта Москва онлайн Лариса Соколова сделала обзор фестиваля исторических садов, который открылся в музее-заповеднике "Царицыно"

При создании арт-объектов дизайнеры вдохновлялись художественной литературой, живописью, музыкой, театром и кино. На территории музея-заповедника можно прогуляться по лугам Шира и заглянуть в дома к хоббитам как в книгах Джона Рональда Руэла Толкина, а также увидеть "Времена года" Антонио Вивальди.

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