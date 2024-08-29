Международный фестиваль "Московская a cappella" завершится 1 сентября

В столице продолжается Международный фестиваль "Московская a cappella". Участвуют певцы из 13 стран, среди которых Белоруссия, Китай, Аргентина, Индонезия, Куба, Намибия.

Вокальный конкурс проходит в рамках форума "Москва 2030. Территория будущего" и проекта "Лето в Москве". Певцы исполняют песни собственного сочинения, мировые хиты разных лет и народные напевы на сценах окружных и центральных площадок "Московских сезонов".

Коллективы демонстрируют свое мастерство в самых разных жанрах: поп, джаз, фолк, блюз и битбокс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.