Московский медиафестиваль начнется на ВДНХ 31 августа

В субботу, 31 августа, на площади Промышленности на ВДНХ начнется Московский медиафестиваль, который пройдет при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы. Для гостей подготовили большую образовательную и развлекательную программу.

В течение двух дней пройдут встречи с топ-менеджерами, креативными продюсерами, журналистами и популярными блогерами, а также интеллектуальные игры и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

