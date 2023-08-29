Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:00

Город

Международная книжная ярмарка откроется в столице 30 августа

Международная книжная ярмарка откроется в столице 30 августа

Новости часа: новая московская автомагистраль будет называться проспектом Багратиона

Жителям столицы рассказали о событиях на площадках МУФ-2023 29 августа

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг высоко оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства

Собянин: северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Собянин: в этом году число учащихся в московских школах превысит 1 млн 100 тысяч

Новая московская автомагистраль будет называться проспектом Багратиона — Собянин

В этом учебном году в школы Москвы пойдут 1,1 млн учеников – Собянин

Новости часа: программа реконструкции школьных зданий начнется в Москве с 2024 года

Москвичам рассказали о программе мероприятий в рамках МУФ 29 августа

В среду, 30 августа, в столице откроют Московскую международную книжную ярмарку. Она пройдет в "Экспроцентре".

В этом году заявки подали более 300 участников, в том числе из Белоруссии. На прилавках ярмарки можно будет найти любые книги – от художественной литературы до комиксов и подарочных изданий редких экземпляров.

Кроме того, в 2023 году впервые состоится и Московская международная детская книжная ярмарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика