Международная книжная ярмарка откроется в столице 30 августа

В среду, 30 августа, в столице откроют Московскую международную книжную ярмарку. Она пройдет в "Экспроцентре".

В этом году заявки подали более 300 участников, в том числе из Белоруссии. На прилавках ярмарки можно будет найти любые книги – от художественной литературы до комиксов и подарочных изданий редких экземпляров.

Кроме того, в 2023 году впервые состоится и Московская международная детская книжная ярмарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.