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Москвичам рассказали о программе мероприятий в рамках МУФ 29 августа

Москвичам рассказали о программе мероприятий в рамках МУФ 29 августа

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Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 29 августа

Лекции ведущих экспертов в сфере цифровых технологий 29 августа проходят на площадке Урбанфорума в "Зарядье". А в "Лужниках" гостей ждут на спортивные мастер-классы и приглашают на экскурсии по тематическим павильонам.

Ранее сообщалось, что с 3 по 9 сентября на площадке МУФ в Гостином Дворе пройдут бесплатные лекции и семинары по психологии. В ходе них горожан научат, в том числе, управлять эмоциями и преодолевать стресс.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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