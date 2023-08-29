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Электроснабжение зданий восстановили в центре Москвы

Электроснабжение зданий восстановили в центре Москвы

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Подача электричества в здания в центре столицы полностью восстановлена. Как объяснили в компании "Россети Московский регион", света не было из-за автоматического отключения кабельной линии. В течение 30 минут специалистам удалось запустить резервную схему.

Временно без электроэнергии оставались жилые дома, офисы и рестораны в районе улицы Остоженки, Пожарского, Бутиковского и Молочного переулков, а также на Пречистенской набережной. Кроме того, москвичи сообщали о неработающих светофорах у храма Христа Спасителя.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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