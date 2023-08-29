Новости часа: почти 2 тыс москвичей получили квартиры по реновации в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти две тысячи москвичей получили квартиры по реновации в Зеленограде. Об этом сообщил департамент городского имущества столицы.

В Москве восемь трамвайных маршрутов полностью обособили от автомобильного движения. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Городская клиническая онкобольница № 1 возглавила рейтинг якорных онкостационаров Москвы. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.