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Новости часа: почти 2 тыс москвичей получили квартиры по реновации в Зеленограде

Новости часа: почти 2 тыс москвичей получили квартиры по реновации в Зеленограде

Более 70% трамвайных путей отделили от проезжей части в Москве

Москвичам показали ситуацию на дорогах столицы

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Москвичам рассказали о программе в "Лужниках" и "Зарядье" 29 августа в рамках МУФ-2023

Почти 87 тыс москвичей получат квартиры по программе реновации на северо-западе столицы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти две тысячи москвичей получили квартиры по реновации в Зеленограде. Об этом сообщил департамент городского имущества столицы.

В Москве восемь трамвайных маршрутов полностью обособили от автомобильного движения. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Городская клиническая онкобольница № 1 возглавила рейтинг якорных онкостационаров Москвы. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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