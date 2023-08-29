Две выделенные полосы открыли на улице Дмитрия Ульянова в столице

В нескольких московских районах оценили преимущества выделенных полос для общественного транспорта. Так, сразу две новые выделенные полосы открыли на улице Дмитрия Ульянова. Теперь в сутки свыше 20 тысяч пассажиров общественного транспорта и такси смогут проезжать эти загруженные в часы пик участки в четыре раза быстрее.

Еще семь новых выделенок планируют запустить в Москве с 10 сентября. Одна из них появится на Старой Басманной. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.