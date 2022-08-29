Катер с "лицом" авто Ford Mustang заметили на Москве-реке. Он прибыл из Петербурга.

Там его ради шутки создали в тюнинг-ателье. Мастера установили на катер кузов из стекловолокна и прикрутили имитацию колес.

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