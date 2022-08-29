Новости часа: школы Москвы смогут сами принять решение о проведении линеек 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школы Москвы смогут самостоятельно принять решение о проведении линеек 1 сентября, сообщили власти.

Площадь активного горения в нижегородском лесу за сутки сократилась на 11 гектаров, заявили в Минлесхозе региона.

Памятник Кобзону в Оружейном переулке Москвы откроется 9 сентября, рассказал скульптор.