В Москве завершился мастер-класс по росписи скворечников

Больше 100 новых домов для птиц появится в парке Северного речного вокзала. 29 августа в летнем кинотеатре дети расписывали скворечники. Мастер-класс организовал столичный Дептранс.

Также в парке москвичи могут купить корм для птиц. На территории установлены специальные вендинговые автоматы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.