В ТиНАО скоро откроется историко-мемориальный парк

В ТиНАО скоро откроют историко-мемориальный парк. Он находится в поселении Краснопахорское. На площади более пяти гектаров посетители увидят редут – оборонительно-земляное укрепление, сохранившееся со времен Отечественной войны 1812 года.

На всем протяжении редута будет проложен экскурсионный маршрут. В парке сделают смотровую площадку. Также на территории появится многофункциональный центр с музейной экспозицией и лекционным залом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.