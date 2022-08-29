Специалисты заменили деформационные швы на 34 мостах в Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Ремонт проводят в теплое время года и всегда с перекрытием только одной полосы движения. Работы шли в том числе на МКАД и вылетных магистралях.

По словам заммэра Петра Бирюкова, всего в 2022 году заменят около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.