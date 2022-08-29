Смог и запах гари вернулись в Москву

Утром 29 августа в некоторых районах Москвы опять сильно пахло гарью. Москвичи сообщают о запахе на западе и юго-западе столицы. В Рязанской области по-прежнему горят леса.

По данным ТАСС, площадь пожаров за сутки выросла на 500 гектаров. Действует шесть очагов.

Что с качеством воздуха в Москве? И ждать ли смога? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.