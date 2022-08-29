Новая эстакада свяжет районы Лефортово и Соколиная Гора

Районы Лефортово и Соколиная Гора свяжет новая эстакада. Ее возведут через железнодорожные пути.

Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проект разработан в рамках развития промзоны Соколиная Гора. Эстакада поможет разгрузить шоссе Энтузиастов и улицу Госпитальный Вал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.