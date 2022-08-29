"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Загруженность дорог на данный момент оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 90 километров.

На внутренней стороне 38-го километра МКАД средний ряд занимает неисправный автомобиль. Водитель ожидает техпомощи, а движение затруднено почти на два километра.

На Ярославском шоссе в районе дома № 107 столкнулись три автомобиля. Повреждения незначительные, но на оформление потребуется время. Затор растянулся на один километр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.