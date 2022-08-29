В Москве продолжился фестиваль "Спасская башня"

В Москве проходит 15 фестиваль "Спасская башня". Каждый вечер зрители могут видеть красочное шоу.

На главной площади страны свое мастерство показывают лучшие военные оркестры разных стран мира. В программе также есть джигитовка, выступления артистов и музыкантов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.