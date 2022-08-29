В Зеленограде продолжили благоустраивать район Савелки

В Зеленограде благоустраивают район Савелки. Работы идут на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда. Там приводят в порядок дорожки, ведущие к Никольскому храму, а также площадку возле памятника воинам Красной Армии. А на месте, где когда-то была платная автостоянка, сделают бесплатную перехватывающую парковку с удобным въездом и выходом к автобусной остановке.

Благоустраивают и берега реки Ржавки. Там укрепят береговую линию, сделают пирс и мостики. Кроме того, проложат новые тропинки и сделают фонари, чтобы гулять было удобно. А еще территорию озеленят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.