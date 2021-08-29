Более полумиллиона пассажиров принял Северный речной вокзал с начала навигации. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Основной трафик приходится на прогулочные маршруты – в выходные дни каждый час отправляется по шесть теплоходов. Это стало возможным благодаря масштабной реконструкции порта.

Там обновили 17 причалов. Из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные – для стоянки прогулочных судов. Созданы современная система электроснабжения и водоснабжения. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды. Сегодня обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна.