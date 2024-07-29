Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июля

Почти осенняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Синоптики пообещали около 20 градусов и дожди.

Почти 115 тысяч аккаунтов кикшеринга уже заблокировали в Москве. Таким образом пользователей аренды самокатов наказывают за грубые нарушения правил. По данным Дептранса, с начала сезона самокатчики уже получили 95 тысяч штрафов.

Жители Перова выступили против открытия хостела по соседству со своими домами. Гостиницу планируют сделать в бывшем помещении банка.

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