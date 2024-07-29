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Новости

Новости

29 июля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июля

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Около 30 центров женского здоровья появится в Москве в течение нескольких лет

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Жители Перова выступили против открытия хостела по соседству со своими домами

Московский зоопарк подготовил мероприятия к дням рождения панд

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Почти осенняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Синоптики пообещали около 20 градусов и дожди.

Почти 115 тысяч аккаунтов кикшеринга уже заблокировали в Москве. Таким образом пользователей аренды самокатов наказывают за грубые нарушения правил. По данным Дептранса, с начала сезона самокатчики уже получили 95 тысяч штрафов.

Жители Перова выступили против открытия хостела по соседству со своими домами. Гостиницу планируют сделать в бывшем помещении банка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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